Nach DFB-Absage: Meilenstein für Herthas Maza

Ibrahim Maza steht vor seinem Länderspieldebüt in der algerischen Nationalmannschaft. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat Nationaltrainer Vladimir Petkovic den 18-jährigen Spielmacher von Hertha BSC bereits persönlich über seine Nominierung für die anstehenden Qualifikationsspiele für den Africa-Cup gegen Togo (10. und 14. Oktober) informiert. Die offizielle Verkündung steht noch aus.

Maza spielte bis zuletzt in der deutschen U20-Nationalmannschaft. Wie DFB-Nachwuchschef Hannes Wolf allerdings bereits verraten hat, entschied sich der Herthaner gegen eine Karriere in der deutschen A-Nationalelf. Grund dafür sei die starke Konkurrenz auf seiner Position. Mit Jamal Musiala (21/FC Bayern), Florian Wirtz (21/Bayer Leverkusen) und womöglich auch Paul Wanner (18/1. FC Heidenheim), der sich noch nicht final für den DFB entschieden hat, scheint die Position auf der Zehn in der Zukunft besetzt zu sein.