Real kämpft um Kroos

Bei Real Madrid bemüht man sich nachdrücklich um eine weitere Zusammenarbeit mit Toni Kroos. Laut einem Bericht der ‚as‘ hat Trainer Carlo Ancelotti schon mehrfach das Gespräch mit dem Mittelfeldspieler gesucht, um ihn von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen. Auch in der Kabine sei Kroos‘ Standing extrem hoch.

Das aktuelle Arbeitspapier des Routiniers, der am 4. Januar 34 Jahre alt wird, endet im Anschluss an die laufende Saison. Im Gefüge der Königlichen ist der 106-fache Nationalspieler enorm wichtig, das fortgeschrittene Alter merkt man ihm auf dem Feld nicht an.