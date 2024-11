Sechser-Dilemma: Hat Barça eine Lösung gefunden?

Enzo Fernández hat seinen Stammplatz beim FC Chelsea verloren. Trainer Enzo Maresca bevorzugt im Zentrum Moises Caicedo und Romeo Lavia, die in den Augen des Italieners mehr Körperlichkeit mitbringen. Der Argentinier verliert zunehmend die Geduld und hält bereits nach einem neuen Arbeitgeber Ausschau.

Die astronomische Ablösesumme, die Chelsea im Wintertransferfenster 2022/2023 an Benfica Lissabon überwiesen hatte, wird den Londonern allerdings kein Verein bezahlen. Sollte man sich dennoch dazu entscheiden, den 23-Jährigen abzugeben, stehen laut der ‚Sport‘ der FC Barcelona und Inter Mailand als Abnehmer im Raum.

Dringend benötigte Alternative

Seit dem Abgang von Sergio Busquets vor eineinhalb Jahren hat man in Barcelona Probleme, die Position vor der Abwehr adäquat zu besetzen. Oriol Romeu beispielsweise konnte die Erwartungen nicht erfüllen und hat die Katalanen längst wieder verlassen.

In dieser Saison hat sich der 21-jährige Marc Casadó in den Vordergrund gespielt, doch es muss sich noch zeigen, ob er das Niveau die gesamte Saison aufrechterhalten kann. Zudem fällt mit Marc Bernal (17) ein weiteres Talent mindestens bis zum Sommer aus, die Personalsituation ist also angespannt.

Barça auf Verkäufe angewiesen

Fernández hat bereits nachgewiesen, dass er die Position spielen kann und könnte perfekt in das Spielsystem von Hansi Flick passen. Bereits Anfang des Jahres kursierten Gerüchte, dass sich Fernández bei Barcelona angeboten hat. Allerdings müsste der Verein erst einen Topspieler der Marke Frenkie de Jong, verkaufen, um einen Transfer dieser Größenordnung realisieren zu können.

Beim FC Chelsea steht der zentrale Mittelfeldspieler noch bis 2032 unter Vertrag. Für die Londoner bestritt Fernández bislang 75 Spiele, in denen er sieben Tore und sechs Vorlagen beisteuern konnte. Diese Saison kam er bereits als Sechser, Achter und Zehner zum Einsatz. In der Nationalmannschaft ist Fernández gesetzt und war elementarer Bestandteil beim Gewinn der WM 2022 in Katar.