Barça denkt an Kurzawa

Layvin Kurzawa könnte offenbar beim FC Barcelona anheuern. Wie die ‚Sport‘ berichtet, strecken die Katalanen ihre Fühler nach dem Linksverteidiger von Paris St. Germain aus. Demzufolge sieht Barça in Kurzawa eine geeignete Alternative für den routinierten Linksverteidiger Jordi Alba (31). Eine solche Verpflichtung würde wohl das endgültige Aus von Júnior Firpo (23) bedeuten, der bei den Blaugrana ohnehin auf dem Abstellgleis stehen soll.

Kurzawa war 2015 von der AS Monaco zu PSG gewechselt. Nach fünf Jahren endet das Kapitel beim französischen Serienmeister. Der 27-Jährige betonte bereits, sein am Saisonende auslaufendes Arbeitspapier nicht auszudehnen. Neben dem FC Barcelona bekunden auch der FC Liverpool, der FC Arsenal, Inter Mailand und die SSC Neapel Interesse am Franzosen.