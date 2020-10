Solskjaers Stuhl wackelt bedenklich | Frankreich will Revanche gegen Portugal

Druck auf Solskjaer wächst

Der Saison-Start lief für Manchester United überhaupt nicht nach Plan: Nach drei Spieltagen stehen die Red Devils mit mageren drei Punkten auf Platz 16 der Tabelle. Das 1:6 gegen Tottenham Hotspur am vergangenen Spieltag war der Tiefpunkt der noch jungen Spielzeit. Der Geduldsfaden der englischen Presse ist gewohnt kurz, ein möglicher Abgang von United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer wird bereits heiß diskutiert. Der ‚Daily Express‘ schreibt: „Ole ist nicht sicher vor einer Entlassung.“ Der ‚Daily Star‘ setzt noch einen drauf und mutmaßt ein Eingreifen vom stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Ed Woodward: „Woodward wird bei Ole die Axt schwingen.“

Duell der Titelträger

Am heutigen Sonntagabend treffen die Nationalmannschaften von Portugal und Frankreich in der Nations League aufeinander. Die ‚L’Équipe‘ stimmt martialisch auf das Aufeinandertreffen der zwei Titelfavoriten für die Europameisterschaft im kommenden Jahr ein: „Der gnadenlose Zweikampf zwischen dem Weltmeister und dem Europameister vor dem Hintergrund der Revanche.“ Das verlorene EM-Finale 2016 gegen Portugal (0:1) liegt den Franzosen offenbar noch schwer im Magen. ‚La Provence‘ schlägt in die gleiche Kerbe: „Die Blauen haben noch eine Rechnung mit Portugal zu begleichen.“

CR7 gegen Messi

Das Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona, zwischen Lionel Messi und CR7, bewegte viele Jahre lang die Fußballwelt. Schon weit im Voraus freut sich die ‚Tuttosport‘ auf das bevorstehende Aufeinandertreffen in der Champions League: „Das ewige Duell zwischen den beiden Phänomenen.“ Ronaldo soll laut der italienischen Zeitung bereits eine Botschaft an seinen Rivalen gesendet haben: „Messi, ich warte auf dich.“ Wir warten ebenfalls gespannt.