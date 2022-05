„Die Trapp-Show“: Die Pressestimmen zum Eintracht-Triumph

Der Europa League-Sieger kommt nach mehr als zwei Jahrzehnten wieder aus Deutschland. Eintracht Frankfurt sicherte sich im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers den Titel. Für die ‚L’Équipe‘ war es vor allem „die Trapp-Show“, die am Ende den Ausschlag für die Frankfurter gab.

„Brutal“, titelt der schottische ‚Daily Record‘ und schreibt von einer „quälenden Niederlage“ für die Rangers. Insgesamt ist die Anteilnahme auf der britischen Insel groß. Gerade das historisch verankerte englische Leiden beim Elfmeterschießen sticht in der Berichterstattung hervor. „Rangers erleiden Herzschmerz beim Elfmeterschießen“, heißt es in der ‚Daily Mail‘. Beim ‚The Mirror‘ sind es die „Elfmeter-Qualen“, während der ‚Guardian‘ mit „Pain in Spain“ seinen Sportteil aufmacht.

In Spanien selbst, immerhin mit Sevilla Austragungsort des Endspiels, ist der Erfolg der SGE eher eine Randnotiz. Bei der katalanischen ‚Sport‘ muss man bis auf Seite 19 blättern, um etwas über das EL-Finale zu lesen: „Santos segnet die Eintracht“. Die ‚as‘ widmet immerhin eine Ecke ihrer Titelseite dem „Thron für die Eintracht“.

„Maximales Drama“

In den deutschen Sportredaktionen knallten dagegen gestern die Sektkorken. „Maximales Drama: Frankfurt gewinnt die Europa League im Elfmeterschießen“, lautet die passende Schlagzeile im ‚kicker‘. „Trapp, Trapp, Hurra!“, feiert die ‚Bild‘. Auch ‚Sport1‘ huldigt dem Kapitän der Eintracht, der erst in der Nachspielzeit seine Mannschaft mit einer Glanzparade ins Elfmeterschießen rettete und dann den Strafstoß von Aaron Ramsey parierte: „Trapp wird zum Helden! Eintracht holt den Europacup“. Dem ist nichts hinzuzufügen.