Turin findet Bremer-Ersatz

Der FC Turin ist auf der Suche nach einem geeigneten Ersatz für Gleison Bremer (25), den es zum Lokalrivalen Juventus Turin zog, fündig geworden. Laut der Redaktion von Transfer-Experte Gianluca Di Marzio stehen Il Toro kurz vor der Verpflichtung von Defensivmann Jason Denayer (27).

Unter der Anzeige geht's weiter

Da der Vertrag des belgischen Abwehrspielers bei Olympique Lyon in diesem Sommer ausgelaufen ist, muss der Klub aus dem Piemont keine Ablöse entrichten. Bei OL verlor der Innenverteidiger in der abgelaufenen Saison seinen Stammplatz und kam auf lediglich 15 Einsätze in der Ligue 1. Nach vier Jahren in Frankreich zieht es Denayer nun weiter nach Italien.