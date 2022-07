Feyenoord holt Taabouni

Mohamed Taabouni läuft künftig für Feyenoord Rotterdam auf. Der 20-jährige Flügelspieler spielte in der abgelaufenen Saison für AZ Alkmaar. In Rotterdam unterzeichnet Taabouni einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison.

