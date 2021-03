Eintracht: Nächster Rückschlag für Ache

Ragnar Ache bleibt das Verletzungspech treu. Wie Eintracht Frankfurt vermeldet, hat sich der 22-jährige Angreifer erneut eine Sehnenverletzung am inneren hinteren Oberschenkel erlitten und steht nach Klubangaben „auf unbestimmte Zeit“ nicht zur Verfügung.

Bereits im Oktober fiel der Sommerneuzugang von Sparta Rotterdam aufgrund von Oberschenkelproblemen aus und musste operiert werden. In der laufenden Spielzeit konnte Ache so lediglich in fünf Kurzeinsätzen (77 Einsatzminuten) bei der SGE mitwirken.