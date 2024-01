Dragusin: Spurs legen nach – geht Bayern leer aus?

Tottenham Hotspur will im Werben um Innenverteidiger Radu Dragusin (21) nichts dem Zufall überlassen. Fabrizio Romano berichtet, dass die Spurs dem FC Genua zusätzlich zu dem bereits bekannten Angebot über insgesamt 30 Millionen Euro auch noch Rechtsverteidiger Djed Spence (23) anbieten. Die Rede ist von einem Leihgeschäft, das der italienische Vertreter dem Transferinsider zufolge annehmen wird.

Auch der FC Bayern macht in der Personalie Dragusin ernst und würde den rumänischen Nationalspieler gerne so schnell wie möglich in die Allianz Arena locken – ein offizielles Angebot steht noch aus. Um einen Wechsel nach München zu verhindern, legt auch der Premier League-Vertreter einen Zahn zu. Spence war gerade erst von einer Leihe an Leeds United zurückgekehrt, in der zweiten Liga lief der ehemalige englische Nationalspieler siebenmal auf.