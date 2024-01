Medien: Dragusin entscheidet sich für Bayern – zu spät?

Der FC Bayern hat im Rennen um Innenverteidiger Radu Dragusin (21) gute Chancen, muss sich aber beeilen, will man Tottenham Hotspur noch ausstechen. Das berichten mehrere italienische Medien übereinstimmend. Denn ‚Sportitalia‘ zufolge sind sich der FC Genua und die Spurs über die Ablöse einig. In London würde Dragusin einen Vertrag bis 2029 erhalten, berichtet ‚Sky‘.

Der Spieler selbst bevorzugt laut ‚Sportitalia‘ allerdings einen Wechsel nach München und will abwarten, ob Bayern noch nachzieht. 25 Millionen Euro plus fünf Millionen Boni sollen nötig sein, um Dragusin zu verpflichten. In rumänischen Medien wird gar von einem bevorstehenden Transfer in die Bundesliga berichtet, ganz so weit ist es aber wohl noch nicht.

Das entsprechende Angebot von Tottenham ist jedenfalls bereits da und laut Gianluca Di Marzio neigt man in Genua auch dazu, dieses am heutigen Dienstag anzunehmen, sollte zeitnah keine Offerte mehr aus München eintreffen. Über Mittelsmänner wurde eine solche jedoch angeblich angekündigt.

Neben Tottenham und Bayern hoffen unterdessen auch die SSC Neapel und der AC Mailand noch auf den Zuschlag beim rumänischen Nationalspieler, haben aber nur Außenseiterchancen. Wer das Rennen um die Dragusin-Unterschrift macht, dürfte sich in Kürze zeigen.

Update (9:11 Uhr): Laut Fabrizio Romano will Tottenham im Zuge des Dragusin-Deals zusätzlich zur Ablöse Rechtsverteidiger Djed Spence (23) per Leihe nach Genua schicken. Die Italiener wollen das Angebot annehmen. Noch ist auch Bayern im Rennen um Dragusin, eine offizielle Offerte lässt aber weiter auf sich warten.