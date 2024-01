Wegen Dragusin: Bayern will die Spurs ausstechen

Die Transferliste beim FC Bayern wird um einen Namen länger. Nach Informationen der rumänischen Tageszeitung ‚Gazeta Sporturilor‘ möchten die Münchner Radu Dragusin im Winter verpflichten. Der FCB wolle nicht viel Zeit mit Verhandlungen vergeuden, sondern den 21-jährigen Innenverteidiger so schnell wie möglich an Land ziehen. ‚Sky‘ bestätigt, dass der 1,91-Hüne Thema bei Thomas Tuchel & Co. ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch der Spieler selbst kann sich dem Bericht zufolge gut vorstellen, künftig in der Allianz Arena aufzuschlagen. Kolportierte 30 Millionen Euro verlangt der FC Genua für Dragusin, der vertraglich noch bis 2027 an den italienischen Erstligisten gebunden ist.

Lese-Tipp

FC Bayern: Wackeln im Sommer große Namen?

Spurs & Napoli dran

Alleine ist der Bundesligist mit dem Interesse an dem rumänischen Nationalspieler allerdings nicht. Nachdem sich Tottenham Hotspur mit Dragusin bereits einig gewesen sein soll, hat sich auch die SSC Neapel in den Poker eingeschaltet. Der italienische Meister bereite derzeit ein 25 Millionen schweres Angebot vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Eric Dier (29), der schon seine Zusage gegeben haben soll, sind beim deutschen Rekordmeister unter anderem Nordi Mukiele (26/Paris St. Germain), Wunschlösung Ronald Araújo (24/FC Barcelona), Tosin Adarabioyo (26/FC Fulham) und Jonathan Tah (27/Bayer Leverkusen) ein Thema.