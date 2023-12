Zusage: Spurs vor Transfer-Doppelschlag?

Tottenham Hotspur will zeitnah einen neuen Innenverteidiger an Land ziehen. Laut Fabrizio Romano kommt der neue Spieler idealerweise schon in der nächsten Woche. Neben Wunschlösung Jean-Clair Todibo (23/OGC Nizza) konkretisieren die Spurs nun ihr Interesse an Radu Dragusin (21).

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Gespräche mit dem FC Genua habe Tottenham bereits aufgenommen, ein Angebot könnte in Kürze folgen. Dragusin selbst hat den Londonern bereits eine Zusage gegeben, berichtet Romano weiter.

Lese-Tipp

40 Millionen: Gallagher vor Chelsea-Abflug

Der Rumäne steht noch bis 2027 in Italien unter Vertrag. In der laufenden Saison stand der zwölffache Nationalspieler bei allen 21 Pflichtspielen von Genua in der Startelf. Erst im Sommer war der 1,91-Schrank für 5,5 Millionen Euro von Juventus Turin zum Ligarivalen gewechselt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darüber hinaus befindet sich auch Mittelfeldspieler Conor Gallagher (23) auf dem Sprung zu den Spurs. Dem Vernehmen nach wird eine zeitnahe Einigung mit dem FC Chelsea erwartet – von 40 Millionen Euro Ablöse ist die Rede.