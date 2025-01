Zaha vor MLS-Wechsel

Wilfried Zaha zieht es offenbar in die Major League Soccer. Wie Fabrizio Romano berichtet, soll der 32-Jährige bis Sommer 2026 von Galatasaray an den Charlotte FC verliehen werden. Medizincheck und Vertragsunterzeichnung finden demzufolge in den kommenden 48 Stunden statt.

Aktuell ist der 33-malige Nationalspieler der Elfenbeinküste an Olympique Lyon verliehen. In Frankreich ist der Flügelstürmer in dieser Spielzeit jedoch nur ein Ergänzungsspieler und sammelte in sieben Pflichtspieleinsätzen lediglich 127 Spielminuten. Daher soll die Leihe frühzeitig abgebrochen werden und Zaha in den USA eine neue Gelegenheit bekommen, sich zu beweisen. Bei Galatasaray steht der ehemalige Profi von Manchester United noch bis 2026 unter Vertrag.