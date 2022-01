Bundesliga-Flirt Demir will zurück nach Wien

Yusuf Demir will nach seiner glücklosen Leihe beim FC Barcelona wohl zunächst in heimischen Gefilden wieder in Tritt kommen. Wie die österreichische Tageszeitung ‚Kurier‘ berichtet, plant der 18-Jährige eine Rückkehr zu Rapid Wien. Ein erneuter Wechsel im Winter soll demnach für den österreichischen Flügelspieler kein Thema sein.

Demir wurde im vergangenen Sommer von Rapid an Barça verliehen. Kurz vor Jahresende stellten ihn die Katalanen aber vom Training frei, damit er seine Zukunft klären kann. Eine Fortsetzung der Leihe ist wohl ausgeschlossen. Rapid würde das Eigengewächs gerne für eine Ablöse von zehn Millionen Euro ziehen lassen. Interesse wird vor allem Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig nachgesagt.