Stammspieler bis Dauerreservist: Bayerns Verliehene im Check

Christian Früchtl (20, 1. FC Nürnberg): Der talentierte Torhüter wechselte in die zweite Liga, um mehr Spielpraxis zu erhalten. Noch ging der Plan nicht auf, Christian Mathenia (28) ist zwischen den Nürnberger Pfosten gesetzt. Früchtl muss noch auf seinen ersten Profieinsatz warten.

Sapreet Singh (21, 1. FC Nürnberg): Etwas besser läuft es für Teamkollege Singh, der zweimal in Robert Klauß' Startelf stand und zweimal eingewechselt wurde. In Nürnberg kommt der flexible Offensivspieler bislang über die Außenbahnen, eine Torbeteiligung glückte noch nicht.

Oliver Batista Meier (19, SC Heerenveen): Das Offensivjuwel ist in der Eredivisie gesetzt, stand in allen fünf Partien in der Anfangsformation und verbuchte drei Scorerpunkte (ein Tor, zwei Assists). Anfang des Monats gab Batista Meier zudem sein Debüt für die U20-Auswahl des DFB. Das große Ziel ist der Durchbruch beim FC Bayern, wo er noch bis 2023 unter Vertrag steht.

Adrian Fein (21, PSV Eindhoven): Auch der Mittelfeldspieler versucht sein Glück in den Niederlanden. Ein dreiminütiger Einsatz steht auf Feins Konto, allerdings wurde der Deal auch erst Anfang Oktober über die Bühne gebracht. Eindhoven besitzt eine Kaufoption in Höhe von sechs Millionen Euro.

Lars Lukas Mai (20, Darmstadt 98): Vom Start weg ist der Innenverteidiger bei den Lilien gesetzt, verpasste noch keine der 390 Pflichtspielminuten. Mais Plan ist klar: Spielpraxis sammeln, Entwicklung vorantreiben und es dann früher oder später bei den Bayern packen.

Michaël Cuisance (21, Olympique Marseille): Der Mittelfeldspieler feierte ein starkes Startelfdebüt gegen Bordeaux (3:1), beim Champions League-Spiel in Piräus (0:1) wurde er nur eingewechselt. Überzeugt Cuisance bei OM, können die Franzosen von einer Kaufoption Gebrauch machen, die zwischen zehn und 18 Millionen Euro beträgt.