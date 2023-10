Lord Bellingham | Pep provoziert United

Bellingham wie Ronaldo

Den gestrigen Clásico konnte Real Madrid mit 2:1 für sich entscheiden. Mann der Stunde war, wie so oft in dieser Saison, Jude Bellingham, der beide Treffer für die Königlichen erzielte. Mit seinen Leistungen hat sich der Ex-Dortmunder unter anderem auf die Titelseiten der spanischen Presselandschaft gespielt.

Die ‚as‘ titelt: „Lord Bellingham“, die ‚Marca‘: „Bellingham streckt Barça seine Zunge raus.“ Aber auch in England blieben die Leistungen des 20-Jährigen nicht unbemerkt. Die ‚Sun‘ zeigt einen jubelnden Bellingham und schreibt: „Jude 2, Barça 1 – ein Star wie Ronaldo.“

Bellinghams Höhenflug in Spanien hält also weiter an. Seit seiner Ankunft bei den Blancos war der englische Mittelfeldmotor in 13 Partien an 16 Treffern direkt beteiligt (13 Tore, drei Vorlagen). Eine Quote, die zeigt, dass der 27-fache Nationalspieler längst zu den besten Spielern der Welt gehört.

Pep vs. United

Von einem Derby zum anderen. Am heutigen Sonntag (16:30 Uhr) treffen Manchester United und Manchester City in der Premier League aufeinander. Auch wenn die Skyblues ins Old Trafford reisen müssen, gehen Pep Guardiola und seine Schützlinge um Erling Haaland als Favoriten in die Partie – zumindest, wenn es nach den englischen Medien geht.

„Manchester ist blau und United ist einfach nicht auf unserem Level“, titelt der ‚Express‘ und ziert sein Cover mit einem lachenden Guardiola. Zum Hintergrund: Der spanische Taktikfuchs wurde im Vorfeld der Begegnung gefragt, welchen Klub er für den härtesten Konkurrenten seiner Mannschaft hält.

Ebenjene Frage beantwortete Pep: „Insgesamt war es Liverpool. Wenn ich meine Amtszeit hier beende, war Liverpool mein Rivale und unser Rivale.“ Zudem seien der FC Arsenal, Newcastle United, der FC Chelsea und Tottenham Hotspur zukünftige Rivalen. United erwähnte der 52-Jährige mit keiner Silbe. „Guardiola heizt das Derby-Duell an“, greift der ‚Star‘ die Stichelei auf. Heute Nachmittag wird sich entscheiden, ob sich Guardiola mit seiner Aussage einen Gefallen getan hat oder ab morgen Hohn und Spott über sich ergehen lassen muss.