Einigung: Blitz-Abschied in Augsburg

Nathanaël Mbuku kehrt dem FC Augsburg nach Schließung der deutschen Wechselperiode noch den Rücken. Nach Informationen der ‚L’Équipe‘ befindet sich der Angreifer, der sowohl im Sturmzentrum als auch auf dem Flügel agieren kann, im Anflug auf Dinamo Zagreb. Bis zum 5. September können Transfers in Kroatien noch abgewickelt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge wurde sich auf eine einjährige Leihe inklusive Kaufoption verständigt. Die Summe, für die der kroatische Meister und jetzige Tabellenführer den 22-jährigen Linksfuß im kommenden Sommer festverpflichten kann, bleibt offen. In Zagreb winken dem designierten Neuzugang Champions League-Einsätze.

Lese-Tipp

Ablösefrei: Augsburg präsentiert Engels-Nachfolger

Mbuku war im Januar 2023 von Stade Reims in die Fuggerstadt gewechselt. Der erhoffte Durchbruch beim Bundesligisten war dem früheren französischen U-Nationalspieler nicht vergönnt. In der Folge ging es für Mbuku in der zurückliegenden Rückrunde leihweise zurück nach Frankreich zur AS St. Étienne. Übrigens: Inzwischen hat sich der Offensivspieler dazu entschieden, für den Kongo aufzulaufen. Sein Debüt könnte er am Freitag (18 Uhr) in der Qualifikation für die Afrikameisterschaft gegen Guinea geben.