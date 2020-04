HSV-Verbleib: Schaub ist Liga egal

Louis Schaub macht einen möglichen Verbleib beim Hamburger SV nicht vom Aufstieg abgängig. „Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich mir gut vorstellen kann, in Hamburg zu bleiben. Für mich steht auch nicht im Vordergrund, ob erste oder zweite Liga. Ich hoffe natürlich, dass wir sportlich noch die Chance kriegen, in dieser Saison aufzusteigen. Der Zeitpunkt wird kommen, an dem wir sprechen können und Klarheit in die Sache kommt“, unterstreicht die Leihgabe des 1. FC Köln gegenüber der ‚Bild‘.

Mitte Januar heuerte Schaub leihweise im Volksparkstadion an. Seitdem stand der Spielmacher immer in der HSV-Startelf und kommt auf sieben Ligaeinsätze. Entsprechend wohl fühlt sich der 25-Jährige bei den Hanseaten: „Mir gefällt es hier jedenfalls richtig gut. Mitspieler und Trainerteam sind top, der Verein mit seinem Umfeld ist beeindruckend. Ich kann mir vorstellen, länger hier zu spielen, das liegt ja dann aber nicht nur an mir.“