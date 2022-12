Benfica: Vlachodimos vor Verlängerung

Odysseas Vlachodimos wird aller Voraussicht nach auch in Zukunft das Trikot von Benfica Lissabon tragen. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben sich der Torwart und der portugiesische Erstligist auf eine Vertragsverlängerung bis 2027 geeinigt haben. Es sei nur noch Papierkram zu erledigen.

Der gebürtige Stuttgarter spielt seit 2018 in Portugal und entwickelte sich dort zu einem starken Rückhalt für sein Team. Aufgrund seiner Leistungen wurde er in den vergangenen Transferperioden unter anderem mit Manchester United, Ajax Amsterdam und Atlético Madrid in Verbindung gebracht. Nun sieht es allerdings so aus, als würde der 28-Jährige auch künftig in Lissabon das Tor hüten.

