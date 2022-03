Deutschland und Niederlande trennen sich Unentschieden | Zwei Vierer für DFB-Profis

Die Deutsche Elf war zu Beginn des Spiels bemüht, sich von spielfreudigen Niederländern nicht den Schneid abkaufen zu lassen. Nach zehn Minuten hatten aber die Gäste ihr Spiel gefunden und agierten bei eigenem Ballbesitz aus einer Dreierkette heraus, bei der Linksverteidiger Raum auf der linken Schiene überaus offensiv agierte. Ließen die Oranje den Ball zirkulieren, formierte Deutschland die erwartete Viererkette.

Die erste offensive Initialzündung der Deutschen folgte in der zwölften Minute nach herausragendem Zuspiel von Müller auf Sané, dessen Schuss aber im Außennetz landete. Aber auch die Hausherren blieben immer gefährlich und hatten durch den Dortmunder Malen in der 35. Minute ihrerseits die größte Chance. Quasi mit dem Halbzeitpfiff war es dann Müller, der doch noch die Pausenführung besorgte.

Deutschland macht weiter Druck

Die DFB-Elf wollte in der zweiten Hälfte direkt den Schwung durch das Müller-Tor mitnehmen und machte von Beginn an Druck auf das Flekken-Tor. Raum hatte bereits in der 47. Minute nach Traumzuspiel von Sané das 0:2 und seinen persönlich ersten Treffer in der Nationalmannschaft auf dem Schlappen, der Schuss ging aber knapp über den Querbalken.

Die Partie plätscherte dahin und auf einmal kamen die Niederländer wieder ins Spiel. Zunächst erzielte Bergwijn den Ausgleich, Minuten später foulte Kehrer Depay im Sechzehner und der Schiedsrichter entschied richtigerweise auf Strafstoß. Pawson schaute sich die Szene aber noch einmal an und nahm die Entscheidung überraschenderweise zurück.

Die Ordnung im deutschen Spiel war mit voranschreitender Spieldauer mehr und mehr dahin, die vielen Auswechselungen taten ihr Übriges. Der eingewechselte Nmecha hatte in der 88. Minute nochmal die Chance auf die Führung, das Unentschieden ging am Ende aber völlig in Ordnung.

Torfolge

0:1 Müller (45. +1): Schlotterbeck schaltet sich auf links in die Offensive ein, wo Musiala bis zur Grundlinie durchdringt. Der sucht Havertz, findet aber über den Umweg Malacia seinen Bayern-Mitspieler Müller, der zentral im Sechzehner satt mit links vollstreckt.

1:1 Bergwijn (68.): Bei einem langen Ball von de Jong schläft Raum und lässt sich im Kopfball-Duell von Dumfries düpieren. Der legt von der Grundlinie zurück auf Bergwijn, der den Ball per Vollspann in die Maschen jagt.

Eingewechselt:

69‘ Brandt für Havertz

69‘ Neuhaus für Musiala

79‘ Henrichs für Kehrer

80‘ Nmecha für Werner

86‘ Günter für Raum

86‘ Draxler für Sané