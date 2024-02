Chelsea: Pochettino-Entlassung zu teuer?

Mauricio Pochettino muss sich wohl vorerst keine Sorgen um eine Entlassung beim FC Chelsea machen. Auch aus Kostengründen: Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, besteht bei den Blues die Sorge, eine Trennung von Pochettino könne die finanziellen Grenzen der Premier League-Regularien sprengen. Eine Beurlaubung eineinhalb Jahre vor Vertragsende würde demnach mit einer 21 Millionen Euro schweren Auszahlung einhergehen.

Pochettino hatte erst zu Saisonbeginn an der Stamford Bridge übernommen, konnte die auf dem Transfermarkt äußerst ausgabefreudigen Blues aber nicht in die Erfolgsspur zurückführen. In der Premier League steht Chelsea nach 23 Spieltagen auf einem enttäuschenden elften Platz.