Einigung in Reichweite: Verliert Frankfurt Trapp-Erben Ramaj?

„Der Roh-Diant“, so umschrieb das Vereinsmagazin von Eintracht Frankfurt zu Jahresbeginn Torhüter Diant Ramaj. Bei der Eintracht hat sich der 21-Jährige seit seinem Wechsel vom 1. FC Heidenheim im Sommer 2021 den Status als erster Vertreter von Kevin Trapp erarbeitet. Im Januar, am 17. Spieltag gegen den SC Freiburg, hielt Ramaj bei einer guten Leistung mit zahlreichen Paraden das 1:1 fest und rettete der SGE einen Punkt.

Doch bei dem einen Saisoneinsatz blieb es am Ende für den deutschen U20-Nationalkeeeper. Zwar wurde 2022 während einer Meniskusverletzung Ramajs Vertrag vorzeitig bis 2027 verlängert, doch all das Vertrauen in den gebürtigen Stuttgarter kann die fehlende Spielpraxis scheinbar nicht aufwiegen. Denn Ajax Amsterdam hat offenbar einen überzeugenderen Plan für Ramaj.

Wie der niederländische ‚Telegraaf‘ berichtet, steht der Klub kurz vor der Verpflichtung des 21-Jährigen. Mündlich ist sich Ajax mit dem Eintracht-Profi bereits einig. Auch die Übereinkunft mit Frankfurt selbst soll dem Bericht zufolge in greifbarer Nähe liegen.

Leihe oder Kauf?

Unklar ist, ob Ramaj nur per Leihe oder festem Transfer wechselt. Für die SGE wäre der Verkauf ein Eingeständnis, schließlich wollte der Bundesligist den Youngster eigentlich als Trapp-Nachfolger behutsam aufbauen. Daher hatten die Hessen eigentlich nur eine Leihe für die kommende Spielzeit im Sinn.

Ajax-Direktor Sven Mislintat ist allerdings dafür bekannt, zahlreiche Talente an Bord zu holen und zu Formen. Nach hoffnungsvollen Auftritten im Frankfurt-Trikot wird der „Roh-Diant“ wohl künftig in der Eredivisie geschliffen.