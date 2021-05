Brekalo im Premier League-Fokus

Josip Brekalo hat offenbar die Aufmerksamkeit englischer Vereine erregt. Wie der ‚Daily Express‘ berichtet, beschäftigen sich der FC Everton und Leeds United mit dem Flügelstürmer des VfL Wolfsburg. Weitere Klubnamen, die das Boulevardblatt in diesem Zusammenhang fallen lässt: Die SSC Neapel und sogar Bayern München.

Dass Brekalo Interesse weckt, verwundert angesichts starker Leistungen in den vergangenen Wochen nicht. Zuletzt schnürte der 22-jährige Kroate in der Partie gegen Union Berlin (3:0) einen Dreierpack. Insgesamt kommt er auf sieben Treffer und vier Vorlagen in dieser bald beendeten Spielzeit. Zuletzt ließ Brekalo (Vertrag bis 2023) einen Verbleib in Wolfsburg offen.