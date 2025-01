Heidenheim: Verwirrung um Zivzivadze-Ablöse

Der 1. FC Heidenheim hat sich seinen neuen Stürmer Budu Zivzivadze einiges kosten lassen. Dem ‚kicker‘ zufolge floss eine Million Euro von der Brenz zum Karlsruher SC, ‚Sky‘ berichtet sogar von bis zu zwei Millionen. Beim KSC wäre der Vertrag des 30-Jährigen im Sommer ausgelaufen, Zivzivadze hatte auch ein Angebot aus China, wollte aber in die Bundesliga.

In Heidenheim unterschrieb der Georgier jetzt einen Vertrag bis 2029. Der 1. FCH setzt große Hoffnungen in den Angreifer, der in der Hinrunde der beste Torjäger in der 2. Bundesliga war. Ihm gelangen zwölf Tore und vier Vorlagen in 17 Spielen.