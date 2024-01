Mukiele-Poker: Erster Dämpfer für Bayern

Urplötzlich ist Nordi Mukiele (26) ein heißer Kandidat beim FC Bayern. Nach allem, was aktuell aus Frankreich zu vernehmen ist, machen die Münchner richtig ernst. Ein erstes Angebot habe man bei Paris St. Germain für den vielseitigen Verteidiger eingereicht. Gespräche über eine Leihe mitsamt Kaufoption in Höhe von rund 25 Millionen sind in vollem Gang.

Nach einem Blitztransfer sieht es Stand jetzt allerdings nicht aus. Wie ‚Radio France‘ und ‚RMC‘ übereinstimmend berichten, wurde die Offerte des Rekordmeisters vom Ligue 1-Primus abgeschmettert. Intern wird Mukiele trotz geringer Spielanteile sehr geschätzt, heißt es aus dem Pariser Umfeld. Ein Transfer sei nicht im Sinne des französischen Hauptstadtklubs.

Angebot & Gespräche: Mukiele jetzt doch zu Bayern?

Andererseits ist zu vernehmen, dass am Eiffelturm noch ein Sinneswandel einsetzen könnte, sobald ein potenzieller Mukiele-Ersatz gefunden worden ist. Solange wird sich Bayern wohl oder übel noch auf den Ex-Leipziger gedulden müssen. Doch die Hoffnung ist groß, denn einem reichen Klub wie PSG dürften sich auch im Winter etliche Marktchancen bieten.