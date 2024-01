Angebot & Gespräche: Mukiele jetzt doch zu Bayern?

Viele Abwehrspieler wurden in den vergangenen Wochen und Monaten mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Auch der Name Nordi Mukiele tauchte Anfang Dezember in dieser Riege auf, verschwand aber sogleich wieder. Es hieß, der ehemalige Bundesliga-Profi steht bei Paris St. Germain nicht zum Verkauf. Doch hier scheint das letzte Wort nicht gesprochen.

Einem Bericht des Radiosenders ‚RMC‘ zufolge haben sich die Münchner wie auch Juventus Turin nach Mukiele erkundigt. ‚L’Équipe‘ geht sogar noch einen Schritt weiter und berichtet, dass Bayern ein Angebot unterbreitet hat. Nun laufen die Gespräche über ein Leihgeschäft mit Kaufoption. Die Rede ist von fixierten 25 Millionen Euro. Der Rekordmeister soll den Ex-Leipziger zur „Priorität“ gemacht haben.

Kommt die Freigabe?

PSG, in der Abwehr aktuell ebenfalls dünn besetzt, wolle Mukiele zwar nach wie vor behalten, lasse sich aber eine Hintertür offen. Sollten die Pariser Ersatz verpflichten können, kommt es womöglich noch zu einem Sinneswandel. Ausgeschlossen ist ein Abgang damit nicht mehr. Der 26-Jährige, von 2018 bis 2022 für RB Leipzig am Ball, hat kaum Kredit bei PSG-Trainer Luis Enrique und kommt über die Rolle des Ersatzspielers in dieser Saison nicht hinaus.

Soweit die Rahmenbedingungen bei Mukiele. Ob der sowohl zentral als auch rechts hinten einsetzbare Abwehrmann tatsächlich die Freigabe erhält, hängt schlussendlich von der Situation am Eiffelturm ab. Und dann ist da noch die Konkurrenz aus Italien. Dennoch scheint sich Bayern wieder berechtigte Hoffnungen machen zu können.