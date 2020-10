HSV-Zukunft hängt an Boldts Verlängerung

Beim Hamburger SV hängt die sportliche Zukunft hinter den Kulissen von einer Vertragsverlängerung mit Sportvorstand Jonas Boldt ab. Laut der ‚Hamburger Morgenpost‘ würde eine weitere Zusammenarbeit mit Boldt, dessen Vertragspapier im nächsten Sommer ausläuft, auch die Zukunft von weiteren Schlüsselpersonalien beeinflussen.

Sportdirektor Michael Mutzel sowie Chefscout Claus Costa gehen ebenso ins letzte Vertragsjahr und machen ihre Entscheidung von der von Sportvorstand Boldt abhängig. Weiterhin soll auch Nachwuchschef Horst Hrubesch der ‚Mopo‘ zufolge sein Engagement beim Zweitligisten überdenken, sollte Boldt von Bord gehen. „Ich stehe so lange zur Verfügung, wie wir in diesem Team mit einer Zielsetzung und Fleiß vorangehen und ich auch Spaß daran habe“, kündigte die Vereinsikone beim Amtsantritt an. Der HSV plant, in der zweiten Oktoberhälfte erste Gespräche zu führen.