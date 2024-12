Hertha-Zukunft: Niederlechner mit Ansage

Florian Niederlechner denkt noch nicht daran, die Schuhe an den Nagel zu hängen. Im Anschluss an die gestrige 1:2-Last-Minute-Niederlage von Hertha BSC im DFB-Pokal-Achtelfinale beim 1. FC Köln sagte der Angreifer: „Ich bin top-topfit. Ich laufe genauso schnell, genauso viel und mache genauso viele Sprints wie vor fünf, sechs Jahren. Ich will mindestens noch zwei Jahre spielen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Niederlechners Arbeitspapier in der Hauptstadt ist allerdings nur noch bis zum Sommer gültig. Doch der 34-jährige Mittelstürmer liefert zurzeit einige Argumente, um sich für eine Verlängerung zu empfehlen: Acht Torbeteiligungen stehen nach 15 Pflichtspielen auf Niederlechners Konto, obwohl er zu Beginn der Saison nur sporadisch zum Einsatz kam.