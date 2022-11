WM-Kader: USA mit zwei Bundesliga-Profis

Am gestrigen Mittwochabend hat der amerikanische Nationaltrainer Gregg Berhalter seinen WM-Kader bekanntgegeben. Mit dabei sind auch zwei Bundesligaprofis, Giovanni Reyna von Borussia Dortmund und Joe Scally von Borussia Mönchengladbach.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Christian Pulisic (FC Chelsea) und Weston McKennie (Juventus Turin) stehen zudem zwei ehemalige Bundesliga-Legionäre im Kader der Stars & Stripes. Die Amerikaner befinden sich in einer Gruppe mit England, dem Iran und Wales. In ihrem ersten Spiel trifft die amerikanische Auswahl am 21. November (20 Uhr) auf Wales.