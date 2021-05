Wolf: Gladbach-Wechsel „hundertprozentig richtig“

Hannes Wolf hat nach knapp einer Saison bei Borussia Mönchengladbach ein positives Fazit gezogen. „Ich bin in Gladbach angekommen. Die Entscheidung nach Gladbach zu wechseln war hundertprozentig richtig“, resümiert der 22-Jährige gegenüber der ‚Bild‘ und führt weiter aus: „Die Eingewöhnung hat zwar etwas länger gedauert, aber ich bin fast in jedem Spiel zum Einsatz gekommen. Ich muss natürlich trotzdem noch einiges besser machen.”

In insgesamt 40 Pflichtspielen (vier Treffer, ein Assist) kam Wolf zum Einsatz, in denen er allerdings nur in 13 Partien der Startelf der Fohlen stand. Mit Adi Hütter steht für Wolf & Co. in der kommenden Saison ein neuer Cheftrainer an der Seitenlinie. „Hütter ist für Gladbach eine sehr gute Entscheidung. Ich freue mich jetzt schon sehr auf die Arbeit und die neue Saison mit ihm“, lässt der Mittelfeldspieler wissen.