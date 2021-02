Auch Bayer an Balogun interessiert?

Bayer Leverkusen hat sich offenbar ins Rennen um Folarin Balogun vom FC Arsenal eingeschaltet. Der ‚Daily Mirror‘ nennt die Werkself neben Stade Rennes und dem VfB Stuttgart als Interessenten. Das Trio sei bereit, dem 19-Jährigen, dessen Vertrag bei den Gunners ausläuft, „lukrative Angebote“ zu unterbreiten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der VfB war bereits in der Vergangenheit mit dem Kapitän der U23 von Arsenal in Verbindung gebracht worden. Bis zuletzt galt aber RB Leipzig als Favorit im Poker um Balogun. Englische Medien hatten bereits im Januar berichtet, dass sich der 19-jährige Stürmer mit den Sachsen einig ist. Zuletzt war es dann aber still um RB und Balogun geworden. Auch Arsenal selbst hat die Hoffnung auf einen Verbleib des talentierten Eigengewächses noch nicht aufgegeben.