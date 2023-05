Tottenham: Neuer Angreifer auf dem Zettel?

Angreifer Manor Solomon hat das Interesse von Tottenham Hotspur geweckt. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, prüfen die Spurs derzeit die Situation des 23-Jährigen. Der an den FC Fulham verliehene Israeli hat regulär noch bis Jahresende einen Vertrag bei Shakhtar Donetsk, darf laut einem Beschluss der FIFA aber auch die komplette nächste Saison bei einem anderen Verein absolvieren.

Grund dafür ist die politische Lage in der Ukraine. Gemäß dem FIFA-Urteil kann der israelische Nationalspieler im Sommer ablösefrei wechseln. Die Leihe zu den Cottagers endet nach Ablauf der aktuellen Spielzeit. Mit fünf Treffer in 23 Partien in seiner ersten Premier League-Saison machte Solomon auf sich aufmerksam. Fulham würde ihn gerne halten.

