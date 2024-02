Hoffenheim bindet U17-Weltmeister Moerstedt

Die TSG Hoffenheim sichert sich die Dienste von Max Moerstedt. Wie der Bundesligist verkündet, wurde der Vertrag des 18-jährigen Stürmer-Talents bis 2027 verlängert. Der gebürtige Mannheimer war Teil der Mannschaft, die im vergangenen Dezember den U17-Weltmeistertitel einfahren konnte. Moerstedt war im Sturm gesetzt und erzielte im Turnierverlauf vier Tore. Bei der TSG wartet er noch auf sein Profidebüt.

„Wir haben einen klaren Plan für Max, der auch bereit ist, diesen Weg Schritt für Schritt mit uns mitzugehen. Wir haben ihn aus voller Überzeugung bereits im Januar dieses Jahres fest ins Training der Profis integriert“, so Geschäftsführer Alexander Rosen, „diese Personalie zeigt wieder einmal beispielhaft, wofür die TSG steht – nämlich die Durchlässigkeit, die sehr gute Ausbildung in der eigenen Akademie und den Mut, junge Spieler wie Max bei den Profis zu integrieren und an die Bundesliga heranzuführen. Wir werden seine Entwicklung sorgsam begleiten und zielstrebig vorantreiben.“