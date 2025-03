Bayerns Fahrplan beim Müller-Aus

Der FC Bayern will Thomas Müller durch die Vordertür verabschieden. ‚Sky‘ bleibt in seinem neuesten Bericht zwar bei der Version, dass das allerletzte Wort über die Zukunft des Münchner Rekordspielers noch nicht gesprochen ist – jedoch ist die Rede von einem „letzten Gipfel“ in dieser Woche. Im Anschluss soll dann die Öffentlichkeit über die Entscheidung in Kenntnis gesetzt werden.

Müller erhält dann wohl die Chance, seinen Abschied zum Saisonende selbst zu verkünden. Der Vertrag des 35-Jährigen läuft aus, der ‚kicker‘ meldete bereits, dass die Bayern entschieden haben, kein neues Angebot vorzulegen. Auch, um das hohe Gehalt von Müller einzusparen. Dieser wiederum soll überrascht sein, dass ihm keine neue Offerte vorgelegt wurde. Als Funktionär könnte Müller derweil bleiben, bevorzugt aber wohl die Fortsetzung seiner Spielerkarriere andernorts, etwa in den USA. Dort findet im Sommer die Klub-WM statt, bei dieser soll Müller noch für die Bayern auflaufen.