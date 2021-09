Hertha-Lazarett lichtet sich – Jovetic fit

Pál Dárdai kann am Samstag im Spiel gegen den SC Freiburg auf Stevan Jovetic zurückgreifen. Der Trainer von Hertha BSC gab heute auf der Pressekonferenz bekannt, dass der Stürmer für eine Halbzeit zur Verfügung stehen wird. Der 31-Jährige fiel zuletzt wegen Wadenproblemen aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Kapitän Dedryck Boyata und Deyovaisio Zeefuik können wieder Teil des Kaders sein, wenn sie „morgen auch noch so trainieren wie bisher“, so Dárdai. Nach dem 0:6-Debakel gegen RB Leipzig am vergangenen Spieltag sind die Herthaner gegen Freiburg auf Wiedergutmachung aus.