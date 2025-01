Wiedersehen mit Hoeneß: Stuttgart holt Bruun Larsen

Jacob Bruun Larsen läuft in Zukunft für den VfB Stuttgart auf. Wie die Schwaben offiziell verkünden, wechselt der 26-Jährige von der TSG Hoffenheim zum Champions League-Teilnehmer und unterschreibt einen Vertrag bis 2027. Dem Vernehmen nach besteht die Option auf ein weiteres Jahr. Die Ablöse soll 1,7 Millionen Euro plus Boni betragen, Hoffenheim erhält zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Mit der Verpflichtung reagiert der VfB auf den personellen Engpass in der Offensive, der durch die Verletzungen von El Bilal Touré (Mittelfußbruch) und Justin Diehl (Oberschenkel) entstanden ist.

„Jacob ist im Offensivbereich auf mehreren Positionen einsetzbar. Er kennt die Bundesliga, er hat internationale Erfahrung und er war als junger Spieler schon beim VfB. Jacob passt mit seiner Spielweise und mit seiner Mentalität sehr gut zu uns und unserer Spielweise“, sagt Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

In Stuttgart trifft Bruun Larsen auf seinen alten Weggefährten Sebastian Hoeneß. Bereits zwischen 2020 und 2022 lief der dänische Nationalspieler (sieben Länderspiele) für die TSG unter Hoeneß auf. Mit dem 42-Jährigen als Trainer erlebte der Flügelspieler seine beste Saison im Kraichgau. In der Spielzeit 2021/22 gelangen Bruun Larsen in 28 Spielen fünf Tore und zwei Vorlagen.

Der Neuzugang erklärt: „Meine Erinnerung an die damalige Zeit in Stuttgart ist sehr positiv – als junger Spieler konnte ich wertvolle Erfahrungen sammeln und den Klub und seine außergewöhnlichen Fans kennenlernen. Umso mehr freue ich mich, nun erneut für den VfB auflaufen zu dürfen. Ich möchte dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind.“