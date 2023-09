Evertons Gray nach Saudi-Arabien

Demarai Gray zieht es am saudi-arabischen Deadline Day noch in die Wüste. Der von Steven Gerrard trainierte Tabellenfünfte Al Ettifaq verkündet die Verpflichtung des 27-jährigen Offensivspielers offiziell. Ein Jahr vor Vertragsende fließen an den FC Everton dem Vernehmen nach rund neun Millionen Euro Ablöse.

Gray, vor zwei Jahren für zwei Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Everton gewechselt, unterschreibt in Saudi-Arabien einen Vierjahresvertrag. Der in Birmingham geborene jamaikanische Nationalspieler absolvierte 75 Partien für die Toffees (zwölf Tore, sechs Assists). Bei Al Ettifaq trifft Gray unter anderem auf Marcel Tisserand, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Moussa Dembélé und Robin Quaison.