Neuer Anlauf: Florenz verpflichtet Arthur

Arthur Melo läuft fortan in Veilchen-Lila auf. Der Brasilianer verlässt Juventus Turin erneut per Leihe und schließt sich dem AC Florenz an. Die Fiorentina sichert sich zudem eine Kaufoption in nicht genannter Höhe, um den Mittelfeldspieler nach der Saison festzuverpflichten.

In der abgelaufenen Saison spielte der 26-jährige Brasilianer auf Leihbasis für den FC Liverpool, kam dort aber verletzungsbedingt nicht zum Zug. Nun will Arthur wieder zu alter Stärke finden und startet einen neuen Anlauf in der Toskana.

