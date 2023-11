Frankreich- und PSG-Schock: Zaïre-Emery droht längere Pause

Erstes Länderspiel mit 17 Jahren, dabei einen Treffer erzielt und sage und schreibe 14:0 gewonnen. Der Tag von Warren Zaïre-Emery hätte so schön sein können. Allerdings droht dem Mittelfeldspieler von Paris St. Germain aufgrund einer Knöchelverletzung eine längere Pause.

Was war passiert? Beim zwischenzeitlichen 3:0 wurde Zaïre-Emery von Gegenspieler Ethan Santos böse getroffen. Im Nachhinein sah der Gibraltarer per VAR-Entscheid sogar noch die Rote Karte. Zaïre-Emery wird das wenig trösten, denn im schlimmsten Fall kann der Rechtsfuß in diesem Jahr nicht mehr ins Spielgeschehen eingreifen.

„Sein Knöchel war enorm angeschwollen. Die Untersuchungen schlossen einen Bruch aus, die Verletzung ist jedoch erheblich. Rückblickend ist es eine Verletzung, die aber schwerwiegender hätte sein können“, ließ Nationaltrainer Didier Deschamps im Anschluss an den historischen Sieg bei ‚Le Parisien‘ wissen. Weitere Untersuchungen sollen heute Vormittag Aufschluss über die Schwere der Verletzung und die voraussichtliche Ausfallzeit geben.

Update (11:33 Uhr): Nach einem MRT gibt der französische Verband bekannt: „Der Mittelfeldspieler von PSG leidet an einer Verstauchung des rechten Knöchels. Er wurde heute in seinen Verein entlassen.“ Eine präzise Prognose über die Länge der Zwangspause fehlt aber zur Stunde noch.