Wolfsburg bindet Knipser Pejcinovic

Der VfL Wolfsburg hat Sturm-Hoffnung Dzenan Pejcinovic (19) an sich gebunden. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der DFB-Juniorennationalspieler seinen ohnehin noch bis 2027 gültigen Vertrag „langfristig“ verlängert. VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz sagt: „Dzenan hat nicht umsonst das Interesse internationaler Topklubs geweckt, von daher freuen wir uns umso mehr, dass wir den Weg nun auf lange Sicht weiterhin gemeinsam bestreiten werden.“

Pejcinovic war 2022 vom FC Augsburg nach Wolfsburg gekommen. In der A-Jugend-Bundesliga schoss der 1,88-Mann in der abgelaufenen Saison alles kurz und klein, traf 28 Mal in 18 Partien. Mittlerweile hat er auch schon vier Kurzeinsätze in der Bundesliga vorzuweisen.