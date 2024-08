Mainz holt nächsten Neuzugang

Mainz 05 tütet nach der Ausleihe von Innenverteidiger Moritz Jenz (25/VfL Wolfsburg) einen weiteren Transfer ein. Laut dem ‚kicker‘ ist die Verpflichtung von Hyun-seok Hong (25) in trockenen Tüchern. Der offensive Mittelfeldspieler kommt für vier Millionen Euro von der KAA Gent.

Beim belgischen Erstligisten lief Hongs Vertrag nur noch bis zum nächsten Sommer. Am heutigen Donnerstag will Mainz die Verpflichtung offiziell bekanntgeben. Hong ist zwölffacher südkoreanischer Nationalspieler. Für Gent stehen in 104 Spielen 38 Scorerpunkte (18 Tore, 20 Assists) zu Buche.