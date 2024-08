30 Millionen: Ramsdale verlässt Arsenal

Aaron Ramsdale schlägt ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird der Schlussmann am heutigen Donnerstag beim FC Southampton erwartet, um den Medizincheck abzulegen. Für den fünffachen englischen Nationalkeeper überweisen die Südengländer umgerechnet rund 30 Millionen Euro in Richtung London.

Ramsdale war 2021 für 28 Millionen Euro von Sheffield United in die Hauptstadt gekommen. In seinen ersten beiden Jahren bei Arsenal war der 26-Jährige unumstrittene Stammkraft. Zu Beginn der vergangenen Spielzeit verdrängte ihn aber David Raya (28).