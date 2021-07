Der FC Sevilla beendet die Zusammenarbeit mit Rechtsverteidiger Aleix Vidal. Die Andalusier haben sich mit dem 31-Jährigen darauf verständigt, den Vertrag vorzeitig aufzulösen.

ℹ️ #SevillaFC and Aleix Vidal come to an agreement to rescind the player's contract. ⚪️🔴#WeareSevilla