HSV: Boldt stärkt Thioune den Rücken

Daniel Thioune steht als Cheftrainer des Hamburger SV nicht zur Debatte. „Ich habe keine Zweifel am Trainer“, stellte Sportchef Jonas Boldt bei ‚Sky‘ klar, „es wurde in der Vergangenheit mehrfach praktiziert, dass immer wieder ein neuer Trainer kam und es nicht zwingend besser wurde. Also vielleicht mal einen Weg gemeinsam gehen.“

Nur zwei Zähler sammelten die Hamburger aus den vergangenen vier Pflichtspielen. Der Vorsprung auf die viertplatzierten Kieler ist auf zwei Punkte geschmolzen. Zudem hat der Kontrahent aus dem Norden noch drei Nachholspiele in der Hinterhand.