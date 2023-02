Arsenal: Tierney auf dem Sprung?

Mikel Arteta hält sich mit Blick auf einen möglichen Sommer-Wechsel von Kieran Tierney bedeckt. Auf die Zukunft des 25-jährigen Linksverteidigers angesprochen, erklärte der Coach des FC Arsenal im Rahmen einer Medienrunde: „Ich weiß es nicht, daran denke ich nicht. Ich denke an das Beste für die Mannschaft und natürlich an die Spieler, die das Recht haben, Minuten zu spielen.“

In den vergangenen Tagen wurde insbesondere Newcastle United Interesse an dem schottischen Nationalspieler nachgesagt. Die Magpies könnten sich die sportliche Situation von Tierney in London zu Nutze machen. In der laufenden Premier League-Saison stand der Linksfuß bei den Gunners erst viermal in der Startelf und blieb zuletzt mehrmals ohne Einsatz.

