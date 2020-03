Schalke - Bayern 0:1 | Die Noten zum Spiel

In einer aus Bayern-Sicht eigentlich dominant erwarteten Anfangsphase zeigte sich Schalke durchaus mutig. Die beste Chance hatte Guido Burgstaller, der nach Flanke von Weston McKennie nur die Latte traf. Im Anschluss wurden die Münchner sicherer und kamen ihrerseits zu guten Einschussmöglichkeiten. Die Halbzeitführung durch Joshua Kimmich war verdient, aber keinesfalls zwangsläufig.

Nach dem Halbzeittee übernahm der FC Bayern dann noch deutlicher das Zepter, ohne allerdings regelmäßig in gefährliche Positionen zu kommen. Die beiden besten Chancen verzeichnete Leon Goretzka – erst per Kopf nach einer Kimmich-Ecke, anschließend mit einem sehenswerten Fallrückzieher.

Insgesamt war es an diesem Abend auf Schalke eine zäher Auftritt der zuletzt so furios aufspielenden Bayern, an dessen Ende aber der Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale stand.

Torfolge

40' Kimmich: Nach einer Ecke von Coutinho kommt Burgstaller mit dem Kopf an den Ball, kann aber nur unzureichend klären. Aus halbrechter Position zieht Kimmich aus 16 Metern ab und trifft durch McKennies Beine in die lange Ecke.

Schalke 04

64' Benito Raman für Boujellab

83' Ahmed Kutucu für Matondo

87' Michael Gregoritsch für Becker

FC Bayern

