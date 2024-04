Nächste Station Bundesliga? „Ernsthaftes“ Interesse an Heggem

Torbjörn Heggem winkt der Sprung in den deutschen Profifußball. Einem Bericht von ‚fotbolldirekt.se‘ zufolge beschäftigen sich der SV Darmstadt und der FC St. Pauli „ernsthaft“ mit dem 25-jährigen Innenverteidiger vom schwedischen Erstligisten IF Brommapojkarna. Die deutschen Klubs seien dazu bereit, rund 300.000 Euro Ablöse auf den Tisch zu legen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Winter signalisierte bereits der SC Paderborn Interesse an Heggem, dessen Vertragsverhältnis nur noch bis zum Ende des Jahres gültig ist. Nun könnte der norwegische Linksfuß sogar in Deutschlands Oberhaus landen, immerhin führen die Kiezkicker die Tabelle in Liga zwei ungefährdet an. Die Lilien müssen derweil voraussichtlich den entgegengesetzten Weg antreten.