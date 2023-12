Neuer Innenverteidiger für Paderborn?

Der SC Paderborn zeigt Interesse an Torbjörn Heggem (24). Wie der schwedische Zeitung ‚Expressen‘ berichtet, ist der Zweitligist einer von mehreren Klubs, die erwägen, ein Angebot für den Innenverteidiger des Allsvenskan-Vertreters IF Brommapojkarna abzugeben. Die Ostwestfalen seien dabei der ernsthafteste Interessent.

Heggem war zu Beginn des Jahres aus seiner norwegischen Heimat zum schwedischen Erstliga-Aufsteiger gewechselt. Die Saison, die in der Allsvenskan bereits abgeschlossen ist, beendete Brommapojkarna auf dem drittletzten Platz. In der Abstiegsrelegation schaffte der Klub dann den Klassenerhalt. Heggem war im Verlauf der Spielzeit in der Innenverteidigung gesetzt.