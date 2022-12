Kehrtwende bei Kanté?

- Quelle: The Athletic

N’Golo Kanté (31) könnte nun doch beim FC Chelsea bleiben. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, kamen die Gespräche über eine Verlängerung des auslaufenden Arbeitspapiers zuletzt gut voran. Die Blues seien mittlerweile optimistisch, den seit Monaten verletzten Mittelfeldspieler halten zu können.

Nachdem eine erste Verhandlungsrunde gescheitert war, wurde Kanté mit dem FC Barcelona und Al-Nassr aus Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Eigentlich, so der Bericht, würde der französische Weltmeister von 2018 aber gerne in London bleiben. Seit 2016 trägt er bereits das Chelsea-Dress. Trotz seines fortgeschrittenen Fußballeralters winkt ihm eine langfristige Verlängerung.

